РИАМО - 5 авг. Ребенка, получившего травму руки в кабине лифта, доставили в медицинский пункт терминала D, где пострадавшему оказали необходимую помощь, в данный момент ребенок в стабильном состоянии и находится в ЦКБ города Красногорск, сообщили РИАМО в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

Инцидент произошел около 16:00 часов. Мать пострадавшего ребенка обратилась за помощью. Пострадавший получил травму руки из-за того, что ее зажали двери лифта.

«В медпункте ребенку незамедлительно была оказана необходимая первичная медицинская помощь, оперативно была вызвана бригада центра медицины катастроф Подмосковья, постоянно находящаяся на дежурстве в аэропорту Шереметьево, и вызвана бригада скорой помощи», — говорится в ответе пресс-службы.

Специалисты АО «МАШ» провели осмотр лифта, и пришли к выводу о его исправности.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что на всех лифтах размещены предупреждающие знаки о необходимости осуществлять полный контроль за детьми и не оставлять их без присмотра в кабинах.

Видео спасения ребенка, которого зажал лифт в Шереметьеве>>