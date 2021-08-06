РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. Жители городского округа Люберцы в пятницу смогут выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на стадионе «Торпедо», сообщает Центр тестирования ГТО муниципалитета.

Выполнить нормативы можно по следующим видам: бег на 1, 1,5, 2 и 3 км, скандинавская ходьба 3 км, подтягивание на низкой и высокой перекладине, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подъем туловища из положения лежа на спине. Начало мероприятия в 11:00.

Всем участникам мероприятия необходимо иметь при себе медицинский допуск, защитную маску, спортивную форму.

Мероприятие будет проходить строго с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.