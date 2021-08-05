РИАМО - 5 авг. В четверг в 15:40 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на улице Центральная в поселке Речицы Раменского округа. Открытый огонь локализовали в 18:50, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел на складе с поролоном, находящемся на территории фарфорового завода. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Кирпичное здание состоит из 2 этажей. По плану - размеры 90 на 20 метров. Склад электрифицирован, подключен к центральному отоплению, негазифицирован. Перекрытия железобетонные, кровля состоит из металла по деревянной обрешетке.

В 17:14 возгорание локализовали на площади в 400 квадратных метров. К 18:50 открытый огонь на объекте ликвидировали.

В тушении пожара участвовали 76 человек и 23 единицы техники. Среди них 35 человек и 11 единиц техники от МЧС России.