РИАМО - 5 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил ход работ по благоустройству набережной реки Клязьмы в Орехово-Зуевском округе – популярном у жителей месте для прогулок, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Самое большое количество наказов и вопросов - по развитию комфортной городской среды. Вкладываем большие средства в каждый без исключения город, чтобы люди могли гулять, отдыхать, знакомиться, получать положительные эмоции. Там, где эти пространства образуются, меняется и облик города, и культура. В Орехово-Зуеве преступность упала практически в 3 раза», - рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что программа «Безопасный регион», в рамках которой устанавливается освещение и видеонаблюдение, позволяет родителям отпускать ребенка одного в школу.

«Сюда приходит малый бизнес, открывают ресторанчики, кафе, услуги оказывают – все это для нас очень приятно. И самое главное – это оценивают сами жители», - добавил Андрей Воробьев.

Работы начали 2 года назад на средства гранта - проект получил 150 млн рублей в рамках программы развития муниципалитетов «Точки роста», затем в 2020 году – победа на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, инициированном президентом.

При поддержке областного правительства замостили тротуары, сделали велодорожки из цветного асфальтобетонного покрытия и велопарковки, установили уличные тренажеры. Появилась зона отдыха у воды, на пирсах есть лежаки для загорания, навесы. Чтобы гулять было комфортно и в вечернее время, вдоль всей набережной установили фонари.

Место уже стало популярным у горожан, в амфитеатрах жители семьями собираются на музыкальные мероприятия, принимают участие в мастер-классах.

В октябре благоустройство завершат – появится смотровая площадка, парковки. Рабочие укрепят берег Клязьмы.

В этом году в Орехово-Зуеве благоустраивают 3 общественные и 43 дворовые территории, создается 65 народных троп – прокладываются пешеходные дорожки там, где есть такой запрос. Для детей открывается 9 новых игровых площадок по программе губернатора.

Всего в Подмосковье в 2021 году будет создано 40 общественных территорий и 22 парка.