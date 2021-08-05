РИАМО - 5 авг. Определен подрядчик на проведение работ по завершению строительства спортивно-репетиционного зала с переходом в учебный корпус Московского губернского колледжа искусств в Химках, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Контракт заключен с ООО «Барстт». В настоящее время строительство объекта не завершено.

В 2019 году в связи с нарушением условий исполнения контракта Минстрой принял решение о расторжении контракта с подрядной организацией в одностороннем порядке.

Ввести учебный корпус в эксплуатацию планируется в 2022 году.