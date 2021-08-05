РИАМО - 5 авг. Традиционный хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина пройдет в Московской области с 9 по 14 августа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир пройдет в третий раз на лучших ледовых аренах. Подростковые команды мальчиков сразятся за уникальный трофей, который победителям вручаем сам хоккеист Александр Овечкин.

В этом году в турнире принимают участие 12 команд из регионов России и из-за рубежа: «Динамо» (Москва), «СКА-Стрелня» (Санкт-Петербург), «Трактор» (Челябинск), «ЦСКА» (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангард» (Омск), «АкБарс» (Казань), «Локомотив» (Ярославль), «Атлант» (Московская область), «Химик» (Московская область), «Спартак» (Москва), а также команда из Чехии «Рыцари».

Отборочные игры Кубка Александра Овечкина будет принимать Ледовый дворец «Арена «Мытищи», а финальные баталии юных хоккеистов, а также игра за 3 место пройдут на льду Арены имени Владимира Петрова в Красногорске 14 августа 2021 года.

«Кубок Александра Овечкина - и по количеству команд, которые приезжают, и по уровню организации, пожалуй, один из лучших детско-юношеских турниров по хоккею в стране. Конечно же, для участников большой стимул – возможность встретиться с легендарным хоккеистом, обладателем Кубка Стэнли, уникальным спортсменом – Александром Овечкиным», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

С момента своего основания турнир продолжает расти и развиваться: он входит в Единый календарный план министерства спорта Российской Федерации, а число желающих принять в нем участие во много раз превышает количество мест по регламенту.