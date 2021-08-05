РИАМО - 5 авг. Роспотребнадзор Московской области подтвердил безопасность 48 водных объектов региона, за последний месяц зона отдыха с пляжем ООО «БРИЗ» вблизи деревни Волково в Рузе стала соответствовать нормам, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Также отдыхать безопасно можно на городском пляже озера Юбилейное в Рошале, на пляже озера Сенеж в Солнечногорске, в Павловском Посаде, в Обводненном карьере «Байкал». Другие безопасные водные объекты располагаются в Егорьевске, Луховицах, Дубне, Клину и других городских округах Московской области. Одна зона нормам безопасности не соответствует - речь о пляже Белопесоцкий котлован в одноименном поселке в Ступине.

Специалисты исследовали 183 пробы воды водоемов по санитарно-химическим показателям, из них 46 не соответствовали гигиеническим нормативам (25%). 195 проб воды водоемов были исследованы по санитарно-микробиологическим показателям, из них 34 не соответствовали гигиеническим нормативам (17%). Все исследованные пробы воды водоемов по паразитологическим показателям соответствовали гигиеническим нормативам.

Также внимание жителей региона обратили на то, что купаться в водоеме, в котором плавают утки, гуси, вокруг летают чайки, недопустимо. Водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать заболевание церкариозом в виде кожных реакций и последующим аллергическим дерматитом.

При выборе мест отдыха специалисты советуют учитывать благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, организованного спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны быть общественные туалеты.

Собираясь на пляж, обязательно нужно взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце, зонтик, солнцезащитный крем. Загорать лучше под зонтиком в утренние и послеобеденные часы.

При купании в водоемах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот.