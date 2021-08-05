РИАМО - 5 авг. В сессии приняли участие именитые спортсмены – депутат Госдумы от Московской области Вячеслав Фетисов, региональные парламентарии Ирина Слуцкая и Александр Легков, а также министр спорта областного правительства Роман Терюшков и координатор регионального партпроекта «Старший брат» Андрей Урусов.

В ходе стратегической сессии участники подвели итоги работы по развитию спорта в Подмосковье за прошедшие 5 лет и обсудили планы на будущее. Одной из главных тем стало обсуждение наказов, поступивших от жителей региона для программы «Подмосковье – территория перемен», касающихся сферы физкультуры и спорта.

По состоянию на 4 августа наказов жителей, касающихся темы спорта, поступило более 4 тысяч. В сравнении с другими сферами жизни, например такими как ЖКХ, здравоохранение или образование, это немного. Тем не менее, участники сессии согласились, что спорт в жизни человека имеет очень большое значение.

Развитие спорта

пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

По мнению Вячеслава Фетисова, развитие спорта, в первую очередь детского, является государственным делом.

«Социологи нам говорят: ребенок, регулярно занимавшийся спортом до 13 лет, не употребляет наркотики, ведет в последующем здоровый образ жизни. Этим многое сказано. Поэтому спорт мы развивали, развиваем и будем развивать дальше», - сказал Фетисов.

Депутат Госдумы отметил, что за прошедшие 5 лет в Московской области для развития спорта сделано много, но «надо сделать еще больше». Он подчеркнул, что за вводом в действие каждого нового спортивного объекта, как правило, следует всплеск интереса к занятиям спортом.

«Поэтому строить надо как можно больше. Но и не забывать про имеющиеся стадионы и залы, следить за тем, чтобы жизнь в них не останавливалась. Ремонтировать, решать проблему тренерских кадров», - подчеркнул Фетисов.

Министр спорта региона Роман Терюшков отметил, что еще лет 10 назад спортивная инфраструктура области имела «довольно запущенный вид». По его словам, в последние годы ее по большей части удалось привести в порядок, построить 118 новых объектов.

«Возведение стадиона, это только часть решения проблемы, важно еще его загрузить. Также надо смотреть на равномерность распределения спортсооружений. Сейчас мы работаем над проектом по строительству недорогих бассейнов для удаленных территорий, где имеется дефицит спортивных сооружений», - рассказал Терюшков, добавив, что сбор наказов поможет в дальнейшем правильно определить места, где бассейны будут построены.

Внимание удаленным округам

пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" 1 из 2

Депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая рассказала, что в ее округе наказов, касающихся спортивной отрасли, много и большая их часть касается как раз удаленных территорий.

«Большинство стадионов, спортзалов, бассейнов находится в центре городов, причем крупных. Стоит отъехать чуть дальше – начинаются проблемы. Надо посмотреть на небольшие городки, поселения», - сказала она.

Региональный депутат Александр Легков обратил внимание на то, что новые спортобъекты оказывают положительное влияние на развитие сопредельной городской среды.

«Возле нового стадиона сразу начинается благоустройство, открываются кафе, магазины, появляются мамы с колясками, молодежь. Если построить лыжную трассу, то ее можно использовать и как велодорожку, кататься там на скейтборде, велосипеде, роликовых коньках или просто гулять. И вдоль нее также будет активизироваться жизнь», - подчеркнул Легков.

Андрей Урусов рассказал, что «Старший брат» задумывался и реализуется как проект помощи трудным подросткам или детям из неблагополучных семей.

«Важно не только строить, иногда труднее привести ребенка в зал, вырвать из неблагополучной среды, вовлечь в систематические тренировки и спортивную жизнь. Мы это делаем, кстати, на доступной основе. А среди наказов немало таких, которые говорят о доступности занятий спортом», - сказал он.

Подводя итоги стратегической сессии, Вячеслав Фетисов поздравил коллег с победой подмосковного спортсмена на токийской олимпиаде.

«Пловец из города Видное Ленинского городского округа Евгений Рылов завоевал для страны 2 золотые медали. Думаю, что будет правильно, если мы попросим губернатора и правительство построить на его малой родине 50-метровый плавательный бассейн. Пусть в нем растут новые чемпионы», - сказал Вячеслав Фетисов.

Итоги стратегической сессии по развитию спорта в Московской области будут обобщены, изучены и учтены при составлении партийной программы «Подмосковье – территория перемен».