РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Новую детскую игровую площадку установили во дворе дома на улице Лесные Поляны в подмосковной Балашихе, сообщил глава городского округа Сергей Юров в своем Instagram-аккаунте.

Площадка была установлена по губернаторской программе «Формирование современной комфортной городской среды».

«Всего таких площадок будет пять, еще на улицах Летной, Советской, Майкла Лунна и Граничной. Месторасположения (площадок - ред.) в прошлом году выбрали сами жители путем голосования на портале «Добродел», - написал Юров.

Он добавил, что многофункциональные современные игровые комплексы подходят для детей различного возраста, на каждой такой площадке устанавливают камеры видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный регион».