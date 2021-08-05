РИАМО - 5 авг. Телеканал РЕН ТВ на своем сайте опубликовал видео, где люди помогают ребенку, которого в аэропорту Шереметьево зажало дверьми лифта. Происшествие случилось в терминале D.

На кадрах видно, что ребенку зажало руку, когда он зашел в кабину. Есть вероятность, что это случилось из-за заполненности лифтов.

Для помощи ребенку свидетели происшествия заблокировали двери лифта. Другие помогали вызволить руку ребенка. Мальчика удалось извлечь, идти сам он не мог - потерял много крови. Ребенка передали врачам, он госпитализирован.

В воздушной гавани подчеркнули, что инцидент произошел из-за неосторожности родителей ребенка. Сотрудники аэропорта напомнили о правилах поведения для людей с маленькими детьми в лифтах.

На месте события специалисты АО «МАШ» осмотрели лифт. Они оформили заключение о его технической исправности. Однако следователи начали проверку.