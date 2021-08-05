РИАМО - 5 авг. В августе на природных территориях Москвы появляется множество грибов, но на особо охраняемых территориях их сбор запрещен законом, сообщает пресс-служба департамента природы и охраны окружающей среды столицы.

Сейчас в природных парках можно встретить белые грибы, подберезовики, маслята, лисички и сыроежки, а также такие экзотические виды, как курчавый лопастник, рогатик, похожий на кораллы, пестрый зонтик, шиповатый дождевик, поплавок шафранный, заборный гриб и многие другие.

Между тем, за сбор грибов на особо охраняемых территориях предусмотрен штраф.

Также грибы нельзя сбивать и топтать, уничтожая их плодовые тела, поскольку они являются компонентом биоценоза и пищей для многих видов фауны. Ведь в столице 569 видов уникальной флоры и фауны, которые бережно охраняются и восстанавливаются.

Не стоит собирать грибы и в городской черте и у оживленных автодорог. Они отличаются способностью накапливать в себе вредные вещества.

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