РИАМО - 5 авг. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с зажатием ребенка дверями лифта в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте ведомства.

Предполагается, что инцидент случился в 16 часов 5 августа в терминале аэропорта. Двери лифта зажали мальчика 2015 года рождения.

В связи с полученными ранами руки ребенок госпитализирован.

Специалисты займутся выяснением всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.