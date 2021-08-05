РИАМО - 5 авг. В преддверии Дня строителя заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев поблагодарил коллег за работу, пожелал им благополучия в семьях и меньше стрессов на работе.

«Я бы хотел, в первую очередь, поблагодарить всех людей, кто заняты на наших объектах. Это и люди, кто проектируют объекты - это архитекторы, это, непосредственно, ребята, кто управляет стройкой. Это мужчины, женщины, которые своими руками в дождь, в мороз выполняют строительную работу», - сказал Бочкарев в интервью на телеканале «Москва 24».

Он отметил, что строительство - это тяжелая отрасль и бизнес.

«Хотел бы пожелать, чтобы у них было время наслаждаться жизнью помимо строек, которые мы день и ночь ведем в нашем любимом городе», - добавил Бочкарев.

День строителя в 2021 году в России отмечается 8 августа.