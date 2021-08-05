РИАМО - 5 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу спорткомплекса «Знамя труда», который реконструировали по его поручению, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Орехово-Зуево считается родиной футбола в России. Нам было важно не просто поле сделать, но с обогревом, чтобы сезон продолжался практически без перерыва. Стадион без тренера - ничто. Здесь преподают лучшие тренеры по гимнастике, футболу. Ключевая задача, чтобы наши дети гордились своим городом, возвращались сюда. И самое главное - видели перемены, развитие», - сказал Андрей Воробьев.

Первые в стране футбольные матчи были организованы в Орехово-Зуеве Саввой и Иваном Морозовыми в 1897 году. Спустя 13 лет здесь обустроили поле. В 1962 году местный клуб «Орехово» добился своего наивысшего успеха - стал финалистом Кубка СССР.

После реконструкции, проводившейся в рамках президентского проекта, здесь установили трибуну с козырьком на 2,5 тыс. мест. Кроме нового поля с искусственным покрытием и подогревом, установили освещение, чтобы можно было проводить матчи в любое время суток. В отделении футбола здесь занимаются 200 детей.

«Самые младшие ребята - 2011 года рождения. Попасть к нам может любой, мы просматриваем и даем шанс всем без исключения. В клубе ставят задачу, чтобы на этом поле играли свои воспитанники. Спасибо за стадион. Это популяризация здорового образа жизни», - поблагодарил старший тренер ФК «Знамя труда» Павел Зотов.

На стадионе появился легкоатлетический сектор, универсальная площадка для волейбола и баскетбола, а также спортзал. С августа в нем стали проводить занятия по спортивной гимнастике для детей, начиная с 4-летнего возраста.

С малышами работают 6 тренеров, среди которых династия Павловых: 2-кратный бронзовый призер Олимпийских игр Анна Павлова, заслуженный тренер России Наталья Павлова, тренер 1 категории Михаил Павлов.

«Любой спортзал - всегда важное событие. Это большой шаг для города, для развития спорта в целом. Здесь у нас есть почти все снаряды для спортивной гимнастики, зал хореографии, акробатическая дорожка, батут. Все, чтобы проводить тренировки. В мое время в Орехово-Зуеве не было такого зала, мне приходилось заниматься в Москве», - сказала Анна Павлова.