РИАМО - 5 авг. АО ФНПЦ «НИИ Прикладной Химии» из Сергиево-Посадского округа вошла в число предприятий, реализующих национальный проект «Производительность труда», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Совещание, посвященное старту проекта, провели на производственной площадке компании.

«НИИ Прикладной Химии» - ведущее предприятие по разработке, производству и утилизации пиротехнической продукции в стране. Здесь осуществляется полный цикл работ от исследований до серийного производства пиротехники.

Для этого институт развивает сразу несколько направлений: научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические подразделения успешно сочетаются с опытным производством, испытательной базой и собственным полигоном.

В качестве опытного образца эксперты «Федерального центра компетенции» вместе с представителями предприятия определили одну из производственных линий. Ее будут оптимизировать первой. В дальнейшем полученный опыт распространят практики бережливого производства на все линии предприятия.

В соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина, Московская область должна привлечь свыше 300 предприятий к участию в нацпроекте до 2024 года. Также в регионе необходимо обеспечить стабильный рост производительности труда на 5%. Это касается средних и крупных предприятий базовых не сырьевых отраслей экономики.

В настоящее время к реализации нацпроекта присоединились уже около 500 подмосковных компаний. Значительная часть из них уже завершила реализацию на опытном участке, получены первые результаты.

«И буквально все зафиксировали существенное повышение эффективности производства. Поэтому мы ожидаем продолжение роста производительности труда на предприятиях, которые тиражируют полученный опыт на другие производственные линии», - подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.