РИАМО - 5 авг. Редких птиц - птицу-перевозчик или кулика-перевозчика зафиксировали специалисты Мосприроды на берегах Верхнего Знаменского пруда, сообщает пресс-служба ведомства.

Эта птица относится к семейству бекасовых, занесенных в Красную книгу Москвы под 1 категорией. Размером птица немного меньше скворца, примерно с жаворонка. На территории леса были обнаружены молодые птицы.

Несмотря на то, что птицу называют перевозчиком, она никого не перевозит. Но живет по берегам рек, она подвижна и непоседлива, любит перелетать с одного берега на другой. За эту привычку птицу и зовут перевозчиком.

Эти птицы обычно летают низко над водой, быстро и ровно. Также они умеют плавать и нырять на глубину до 1 метра, задерживая дыхание до 20 секунд.