РИАМО - 5 авг. По итогам прошлого года компания «Мосинжпроект» возглавила рейтинг компаний – лидеров строительной отрасли России. Организация получила диплом «Элита строительного комплекса России» по итогам XXV Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» реализует ключевые градостроительные программы Москвы.

«Холдинг «Мосинжпроект» занял первое место рейтинга лидеров строительного комплекса России среди 82 организаций, объем подрядных работ которых превысил 10 млрд рублей, в рамках XXV Всероссийского конкурса за 2020 год», – рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он уточнил, что такое признание говорит о том, что вклад холдинга в реализацию масштабных градостроительных проектов российской столицы отмечен и на федеральном уровне.

«В течение прошлого года завершилось сооружение Некрасовской линии столичной подземки и были введены очередные станции Большого кольца метро, всего за месяц с небольшим построен и сдан инфекционный центр «Вороновское» в новой Москве, открыл двери для пассажиров крупнейший транспортно-пересадочный узел «Нижегородская», началось возведение Национального космического центра – в этих и многих других крупных градостроительных проектах активное участие приняли специалисты холдинга «Мосинжпроект», – добавил Кравцов.

Он рассказал, что те компетенции, которые сотрудники организации получили в Москве, могут быть применены при реализации проектов на всей территории страны, например, в Екатеринбурге или Магнитогорске.

«Кроме того, по итогам минувшего года холдинг вошел в число строительных предприятий – победителей Всероссийского конкурса и награжден дипломом «Элита строительного комплекса России», что также подчеркивает вклад группы компаний в комплексное развитие национальной строительной отрасли», – сообщил генеральный директор «Мосинжпроекта».