РИАМО - 5 авг. Спасатели нашли и вывели из леса мужчину, повредившего ногу во время сбора грибов. Это произошло недалеко от деревни Брыньково Рузского округа, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

В единую службу экстренной помощи «Система-112» за помощью обратилась жена пострадавшего. Муж связался с ней по мобильному телефону и сообщил, что не может передвигаться самостоятельно, мешает острая боль в колене.

«Женщина уточнила, что телефон мужа разрядился, однако он успел сообщить ей свое приблизительное местонахождение», - рассказал старший смены Александр Сургуч.

Он добавил, что ориентиром в поисках стал автомобиль, который пострадавший оставил на дороге между деревнями Новая и Сытьково.

«Прибыв в предположительный район поиска, работники противопожарно-спасательной службы начали прочесывать лес, работая на отклик. Подавая звуковые сигналы, спасатели прошли около километра и спустя час обнаружили 57-летнего мужчину», - поделился подробностями Сургуч.

Из леса мужчину вывели, поддерживая под руки. Родственники, ожидавшие пострадавшего, отвезли его в медучреждение.