РИАМО - 5 авг. Центр развития туризма по заказу Раменского округа разработал концепцию туристско-рекреационного кластера «Город Гжель». В соответствии с ней будут развивать гжельские населенные пункты, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

В марте провели исследование территории. Специалисты встречались с мастерами гжельского производства, изучали маршруты, опрашивали население.

Для реализации концепции стал важным приход крупных инвесторов – ПАО Сбербанк и АФК «Система». Они вложились в производство ЗАО «Объединение Гжель» и проект благоустройства вокруг фабрики.

Итоговый вариант концепции обсудят с жителями и творческими объединениями местных мастеров. Согласно планам, центр туристско-рекреационной зоны расположится перед предприятием. Оно известно во всем мире.

Продукция, изготовленная ЗАО «Объединение Гжель», включена в общероссийский реестр изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства.

Планируется, что в рамках создания кластера перед предприятием разместят амфитеатр, установят арт-объекты, сувенирную лавку, сделают кафе на 100 человек и фонтанный комплекс.

В кластер войдут Гжельский фарфоровый завод, усадьбы «Быково» и «Раменское», фабричный комплекс, Боровской курган, храмы и музеи. А также объекты, которые обеспечат комфорт туристов: мини-гостиницы, гостевые дома, рестораны и кафе.

Проект планируют реализовать путем выстраивания государственно-частного партнерства.

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