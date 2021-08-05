РИАМО - 5 авг. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов оценил работ по капремонту подъездных дорог к Саввино-Сторожевскому монастырю и Скиту Саввы Сторожевского. Их планируют завершить к 1 октября 2021 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках капремонта дорожники заменят около 5 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия. Работы проводятся по 2 муниципальным контрактам.

«Помимо демонтажа старого асфальтобетонного покрытия, устройства капитального песчано-щебеночного основания и укладки нового асфальта здесь будет смонтировано современное уличное освещение. Для удобства паломников и туристов появятся удобные тротуары и парковочные места», - рассказал Иванов.

Он добавил, что согласно контракту, работы должны завершиться 30 октября.

«Однако мы рассчитываем, что подрядчик справится с контрактными объемами на месяц раньше», - подчеркнул Иванов.

Глава округа отметил, что при проектировании и строительстве объекта дорожники предусмотрели возможность выпадения обильных осадков и обустроили необходимое водоотведение.