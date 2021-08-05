РИАМО - 5 авг. Современная детская площадка, обустроенная в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье», появилась на улице Радужной в Звенигороде. Ее открыл глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Это 8-й игровой комплекс, созданный по губернаторской программе. До конца года в Одинцовском округе будет 10 таких объектов.

«Это первая площадка, построенная по губернаторской программе в микрорайоне Южный. Всего же в Звенигороде в 2021 году мы открывает 5 таких комплексов», - уточнил глава округа Андрей Иванов.

Он добавил, что все детские площадки этого типа имеют безопасное покрытие и дополнительное освещение. Для удобства установлены комфортные лавочки и урны.

«Детские городки будут обязательно оборудоваться видеонаблюдением в рамках системы «Безопасный регион», - добавил Иванов.

Глава муниципалитета напомнил, что в текущем году в округе установлены не только детские площадки по программе губернатора, но и 14 игровых комплексов. Их обустроили в ходе благоустройства 22 дворов.