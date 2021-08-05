РИАМО - 5 авг. Строительство в столице ведут ускоренными темпами, чтобы быстрее включить в работу новые объекты, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Стоит задача все объекты, которые в планах по возведению, строить их как можно быстрее. Потому что они должны быстрее включаться в работу. Быстрее служить людям, быстрее менять качество жизни в городе», - рассказал Бочкарев в интервью на телеканале «Москва 24».

По его словам, в центре внимания сейчас находится строительство станций Большой кольцевой линии метро, объектов Северо-восточной и Юго-восточной хорд, а также программа реновации жилья.

В частности, к концу года планируют подготовить к сдаче 1,5 млн кв. м жилой недвижимости по реновации. В течение 2-3 лет намерены выйти на показатели строительства в 3 млн кв. м жилой недвижимости в год.

«В целом мы планируем где-то около 40-50-60 тыс. (человек - ред.) в год включать в процесс переселения», - добавил Бочкарев.

Он отметил, что программа реновации в Москве коснется порядка 1 млн человек.