РИАМО - 5 авг. В исторической части Звенигорода идет масштабное благоустройство. Ход работ в рамках реализации проекта «Звенигород – Гостиный Город» проинспектировал глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Иванов осмотрел реконструкцию скверов Саввы Сторожевского и Молодежного, Центрального городского парка и улицы Московской. Рабочие подрядных организаций демонтируют старое дорожное покрытие, делают бетонное основание и устанавливают бордюрный камень.

Работы по предварительной планировке территории в Центральном парке реализованы уже на 70%. В настоящее время осуществляется монтаж кабельной трассы и прокладка тропиночной сети. Озеленять территорию планируют начать 20 августа.

При проведении работ учитывается обратная связь от жителей. В соответствии с их предложениями корректируется работа подрядчиков.

«Сегодня прошли по Центральному городскому парку вместе с нашим активным ветераном Александром Петровичем Новаком. Проверили качество и объемы сделанного. Также оценили темпы реконструкции улиц Московской, Почтовой и Чехова. Как и в парке, работы здесь ведутся в соответствии с утвержденными графиками», - сказал Андрей Иванов.

Он обратился к жителям и гостям Звенигорода и попросил проявить терпение в ближайший месяц. Неудобства, вызванные проведением реконструкции исторической части, временные. Завершить основной объем работ по благоустройству территории планируется к началу сентября.