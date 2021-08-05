РИАМО - 5 авг. Завершить строительство всех Московских центральных диаметров планируют в ближайшие 5 лет, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы с коллегами из РЖД <…> ведем работы по строительству Московских центральных диаметров. <…> То есть 2023-2024 год у нас очень интенсивная такая большая программа по строительству не только дополнительных путей, по которым будут двигаться пассажирские наши составы, но и строительство остановочных пунктов. <…> Поэтому эта такая программа, которая рассчитана на ближайшие 3-4-5 лет», - рассказал Бочкарев в интервью на телеканале «Москва 24».

Бочкарев также добавил, что в настоящее время уже действуют два диаметра. При строительстве новых будут создавать дополнительные остановочные пункты, чтобы обеспечить связь с МЦК и метро, в том числе со станциями Большой кольцевой линии.

По его словам, строительство БКЛ намерены завершить в 2022 году. Кроме того, 9 строящихся станций и 1 реконструируемую планируют сдать в эксплуатацию до конца года.

Какие станции МЦД откроют в 2021 году>>