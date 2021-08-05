РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. Сыпучие мусорные отходы выявили на одной из детских площадок в подмосковных Люберцах, сообщила «РИАМО в Люберцах» начальник управления экологии администрации Люберец Ирина Степанова.

Ранее один из жителей пожаловался на золу с мусороперерабатывающего завода на детской площадке.

«На детской площадке по адресу: улица Вертолетная, дом №14 выявили сыпучие мусорные отходы. Но то, что это была зола, не подтверждено», - сказала Степанова.

По ее словам, администрация связалась с собственником земельного участка. Он оперативно вывез отходы.