РИАМО - 5 авг. В четверг в Мытищах прошла рабочая встреча с бизнесом, на которой обсудили меры поддержки промышленных предприятий и нацпроект «Производительность труда», сообщает пресс-служба администрации округа.

Участие в мероприятии с представителями бизнеса приняла заместитель главы администрации округа Ирина Шилова.

В Московской области реализуют национальный проект «Производительность труда». Перед Подмосковьем стоит задача – до 2024 года привлечь более 300 предприятий к участию в национальном проекте и обеспечить стабильный рост в 5% по производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики.



Руководитель отдела по управлению эффективностью и производительностью труда министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Иван Буланов рассказал о мерах поддержки промышленных предприятий Московской области, о налоговых льготах для представителей бизнеса, о программах поддержки малого и среднего предпринимательства, о региональных направлениях поддержки внешнеэкономической деятельности предприятий Подмосковья.

«Самая популярная мера поддержки – это субсидия на компенсацию затрат инженерной инфраструктуры. Субсидия предоставляется как новым предприятиям, так и предприятиям, которые расширяют свои производственные мощности. Можно получить компенсацию за три предшествующих года и последующих от точки ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства», – отметил Буланов.

Он отметил, что фонд развития промышленности региона имеет широкий набор финансовых инструментов для оказания поддержки отрасли.

«Учитывая стремительный рост технического прогресса, активность конкурентов, необходима потребность в обновлении производственных мощностей. Фонд помогает решить эту задачу путем предоставления целевого займа с процентной ставкой от 2 до 5%», - подчеркнул Буланов.

Директор департамента «Региональный центр компетенций» Московской области Виталий Теребов рассказал присутствующим о реализации проектов по внедрению «Бережливого производства», программах обучения и привилегиях для участников.

«Мы оказываем адресную поддержку предприятиям в сфере производительности труда, тем, кто непосредственно занимается производством, промышленностью, и не сырьевой отраслью. Работаем и помогаем повышать производительность труда. Наше подразделение оказывает непосредственную помощь на предприятиях в виде выхода наших экспертов, которые выходят на конкретное предприятие», – пояснил Виталий Теребов.

В конце встречи спикеры ответили на все вопросы представителей бизнеса.