РИАМО - 5 авг. В четверг в Мытищах прошла рабочая встреча с бизнесом, на которой обсудили меры поддержки промышленных предприятий и нацпроект «Производительность труда», сообщает пресс-служба администрации округа.
Участие в мероприятии с представителями бизнеса приняла заместитель главы администрации округа Ирина Шилова.
В Московской области реализуют национальный проект «Производительность труда». Перед Подмосковьем стоит задача – до 2024 года привлечь более 300 предприятий к участию в национальном проекте и обеспечить стабильный рост в 5% по производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики.
Руководитель отдела по управлению эффективностью и производительностью труда министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Иван Буланов рассказал о мерах поддержки промышленных предприятий Московской области, о налоговых льготах для представителей бизнеса, о программах поддержки малого и среднего предпринимательства, о региональных направлениях поддержки внешнеэкономической деятельности предприятий Подмосковья.
Он отметил, что фонд развития промышленности региона имеет широкий набор финансовых инструментов для оказания поддержки отрасли.
«Учитывая стремительный рост технического прогресса, активность конкурентов, необходима потребность в обновлении производственных мощностей. Фонд помогает решить эту задачу путем предоставления целевого займа с процентной ставкой от 2 до 5%», - подчеркнул Буланов.
Директор департамента «Региональный центр компетенций» Московской области Виталий Теребов рассказал присутствующим о реализации проектов по внедрению «Бережливого производства», программах обучения и привилегиях для участников.
«Мы оказываем адресную поддержку предприятиям в сфере производительности труда, тем, кто непосредственно занимается производством, промышленностью, и не сырьевой отраслью. Работаем и помогаем повышать производительность труда. Наше подразделение оказывает непосредственную помощь на предприятиях в виде выхода наших экспертов, которые выходят на конкретное предприятие», – пояснил Виталий Теребов.
В конце встречи спикеры ответили на все вопросы представителей бизнеса.
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