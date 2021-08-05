РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Сотрудники ГИБДД провели викторину по правилам дорожного движения в детском саду №19 городского округа Подольск, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В детском саду №19 Подольска автоинспекторы совместно с воспитателями организовали для детей тематический праздник, посвященный Международному дню светофора, который отмечается в четверг.

В начале мероприятия автоинспекторы рассказали детям историю возникновения светофора, а также виды современных устройств, предназначенных для регулирования движения. На специальной площадке ребята повторили правила безопасного перехода проезжей части, управления велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения. В заключительной части воспитанники приняли активное участие в тематической викторине, отвечая на вопросы по правилам безопасности дорожного движения.

В завершении мероприятия полицейские вручили юным участникам тематические памятки и расписание уроков, заполняя которые ребята смогут изучить основы дорожной безопасности.