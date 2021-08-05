РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Водозаборный узел достроили в жилом комплексе «Новая Рига» в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Инспекторы Главгосстройнадзора начали проверку по извещению об окончании строительства водозаборного узла для хозяйственно-питьевых и пожарных нужд в ЖК «Новая Рига» в деревне Глухово городского округа Красногорск.

«Всего на объекте было проведено 4 проверки, дата окончания текущей – 24 августа. По ее итогам в Главгосстройнадзоре будет приниматься решение о выдаче объекту заключения о соответствии», - сказал министр правительства Московской области Артур Гарибян.

Забор воды на скважине будет осуществляться из Подольско-мячковского и Алексинско-протвинского водоносных горизонтов. Глубина скважин составит 108 и 220 метров. Водозаборный узел обеспечит ресурсом жителей девяти многоквартирных жилых домов.