РИАМО - 5 авг. Москва наращивает объем трудовых ресурсов, на стройках города работает 60 тыс. строителей, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Мы наращиваем объем трудовых ресурсов <...> Если говорить про департамент строительства, то у нас на сегодняшний день на наших строительных площадках работает 60 тыс. строителей», - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что для выполнения поставленных задач необходимо мобилизовать еще 20 тыс. строителей.

Проблема нехватки рабочей силы решается за счет увеличения производительности.