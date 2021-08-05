РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Порядка 200 дополнительных парковочных мест появится в поселке Новый подмосковного Красногорска к сентябрю, сообщил первый замглавы администрации горокруга Всеволод Волосевич.

«В поселке Новый мы сейчас делаем упор на увеличение парковочных пространств. Реализуем порядка 200 дополнительных мест, сделаем сквер для жителей поселка и несколько тротуарных дорожек», - сказал Волосевич.

Он пояснил, что эти работы стали началом комплексного благоустройства всего поселка. Запланированный на нынешний год объем работ планируют завершить к сентябрю.

«Мы предполагаем, что в следующем году мы его завершим, и тогда у нас преобразится вся территория», - добавил Волосевич.

Также идут работы по обустройству пешеходной дорожки, которая соединяет поселок со станцией МЦД-2 Красногорская.

Волосевич сообщил также, что работы финансируются из областного и местного бюджетов. Благоустройство обойдется в 30 миллионов рублей.

Помимо этого, в поселке идут работы по комплексному благоустройству территории одного из дворов.