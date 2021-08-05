РИАМО - 5 авг. До конца 2023 года в столице планируют завершить строительство более 33 крупных медицинских центров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы возводим более 33 крупных медицинских центров. Включая ультрасовременные скоропомощные корпуса. Огромная программа, которую мы на рубеже 2020-2022-2023 годов тоже должны сдать в эксплуатацию», - рассказал Бочкарев в интервью на телеканале «Москва 24».

По его словам, появление новых медицинских центров позволит поднять здравоохранение в Москве на более высокий уровень.

Бочкарев напомнил, что еще до пандемии коронавируса в столице началась программа модернизации системы здравоохранения. Во многих поликлиниках проводят капитальный ремонт.