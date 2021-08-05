РИАМО - 5 авг. Почти полностью завершить работы по программе реновации в столице планируют в 2032 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Стоит задача основные объемы работ выполнить на рубеже 2031-2032 года. Фактически, начиная с 2017-го, где-то за 15 лет. <…> У нас стоит задача 2032 год - основные там 99%. Я думаю, что мы по мере реализации этой программы будем сокращать сроки. Сроки проектирования, строительства, выхода на площадки», - рассказал Бочкарев в интервью на телеканале «Москва 24».

Бочкарев также добавил, что у Стройкомплекса есть все ресурсы, чтобы сократить сроки реализации программы реновации.

«Мы уже более там 120 домов уже сдали. <…> У нас более 500 стартовых площадок сейчас находятся в работе. 300 в стройке, около 200 в проектировании», - добавил заммэра.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей.

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