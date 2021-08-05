РИАМО - 5 авг. Отравление арбузами может произойти из-за превышения рекомендованной нормы употребления бахчевых, сообщила РИАМО врач-диетолог Наталья Герасимова.

«Отравиться арбузом можно превысив безопасную дозировку для бахчевых культур. Она составляет 200-300 гр арбуза или дыни в сутки. Речь идет не только о нитратах, но и об ускорителях роста и удобрениях, которыми пользуются производители», — сказала Герасимова.

Она предостерегла от ежедневного потребления дынь и арбузов. Лучше всего лакомиться бахчевыми 2-3 раза в неделю.

По словам врача, в средней полосе России тяжело добиться зрелости бахчевых и недобросовестные производители могут прибегать к использованию нитратов. ​