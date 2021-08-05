РИАМО - 5 авг. Президент РФ Владимир Путин в четверг вызвал в Кремль министра транспорта Виталия Савельева для того, чтобы обсудить несколько неотложных вопросов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Во время совещания с членами кабмина РФ Путин сообщил главе Минтранса о том, что в данный момент находится в Кремле.

«Что касается работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне. Доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», — сказал Путин.

Савельев докладывал президенту о планах Минтранса по цифровизации документов, связанных с автомобильными перевозками.



