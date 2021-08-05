РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Лесную дорожку, которая соединяет поселок Новый и станцию МЦД-2 Красногорская, сделают к сентябрю, работы уже начаты, сообщил первый замглавы администрации горокруга Всеволод Волосевич.

Дорожка, ведущая через лес вдоль забора госпиталя имени Вишневского, – главный способ для многих жителей поселка Новый попасть на общественный транспорт. Ранее они могли проходить через территорию госпиталя, но несколько лет назад это было запрещено. Через лес уложили дорожку, которая за несколько лет обветшала, и по многим параметрам не устраивает жителей.

«Проблема была в том, что земля оформлена у Комитета лесного хозяйства. Соответственно, сначала нам нужно было этот участок дороги переоформить в муниципалитет. Наконец, это получилось. И мы сразу приступили к работам», - сказал Волосевич.

По его словам, протяженность лесной дорожки чуть менее 1 км.

«Здесь мы предполагаем устройство дорожки из отсева. К сожалению, это единственный материал, который допустим на этой территории. Кроме того, проведем освещение и поставим камеры «Безопасного региона», чтобы люди могли безопасно ходить здесь, в том числе и в темное время суток», - добавил Волосевич.

По его словам, закончить работы на дорожке должны до начала нового учебного года, чтобы ею могли пользоваться школьники.

«По разбитой дорожке неудобно ходить – постоянно спотыкаешься, портится обувь. Надеюсь, станет намного лучше и безопаснее», - поделилась жительница поселка Татьяна Койнова.