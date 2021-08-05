РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Агентство недвижимости ООО «Семь Высоток» Подольска выполнило все требования прокуратуры после проверки, сообщает пресс-служба агентства.

Ранее помощник городского прокурора Диана Артюшенко сообщила, что городская прокуратура провела проверку информации об отмывании доходов в ООО «Семь высоток». По итогам проверки стало известно о выявленных нарушениях в деятельности агентства недвижимости.

«Агентство недвижимости ООО «Семь Высоток» не оказывает посреднических услуг, а является представителем интересов клиентов. В пределах деятельности компании осуществляется поиск покупателей на объекты недвижимости. В рамках проведенной прокурорской проверки ООО «Семь Высоток» выполнило все ее требования», - говорится в сообщении.

Ранее Подольская городская прокуратура провела проверку информации об отмывании доходов в ООО «Семь высоток». Было установлено, что согласно ЕГРЮЛ, данная организация осуществляет деятельность агентства недвижимости, то есть за вознаграждение или на договорной основе. Однако в нарушение требований федерального законодательства на учет в Росфинмониторинг агентство на учет не поставлено, правила внутреннего контроля гендиректором не разрабатывались и не утверждались, должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не назначено, идентификацию бенефициарных владельцев клиентов общество не проводит.

Вопреки императивным требованиям законодательства проверка среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества, общество не проводило, и о результатах такой проверки Росфинмониторинг не информировало. По результатам рассмотрения материалов, представленных городской прокуратурой, ООО «Семь высоток» и гендиректор были привлечены к ответственности в виде предупреждения.