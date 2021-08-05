РИАМО - 5 авг. Загорание, произошедшее на цокольном этаже Киевского вокзала, не сказалось на движении поездов, сообщает пресс-служба МЖД.

ЧП произошло около 17:15 в четверг в цокольном этаже кассового зала дальнего следования здания Киевского вокзала.

В целях безопасности пассажиры были выведены из здания. Прибывшие на место городские пожарные расчеты оперативно локализовали очаг задымления.

Причины произошедшего выясняются.

Задымление на подземном этаже Киевского вокзала в Москве. ВИДЕО>>