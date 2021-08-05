РИАМО - 5 авг. Главным приоритетом в развитии общественного транспорта столицы является метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Концентрируемся на вводе объектов метро, строительстве объектов теперь железных дорог, которые будут интегрированы в режим работы метрополитена. <…> Но метро для нас является самым главным элементом развития общественного транспорта», - рассказал Бочкарев в интервью на телеканале «Москва 24».

Бочкарев также добавил, что еще одним приоритетом является развитие улично-дорожной сети. Кроме того, после масштабных работ по строительству Большой кольцевой линии метро, продолжится его дальнейшее развитие. Это касается планов по созданию новых станций в черте города и на его окраинах. При этом, заданный интенсивный темп работ продолжится в ближайшие 2-3 года.

«В принципе, те планы, которые мы себе ставили на рубеже 2010-2011 года, я думаю, мы в ближайший год, один-два завершим. Далее мы перейдем к планированию уже развития метро в более спокойном, плановом режиме, где мы, в общем то, я думаю, через два года достигнем того, что 95% людей наших, кто живет на территории такой старой, назовем ее, Москвы, будут иметь метро в шаговой доступности», - добавил заммэра.

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