РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. В подмосковном Красногорске задержали уроженца Нижегородской области за кражу кошелька у сотрудницы нахабинского магазина, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от сотрудницы магазина, расположенного в поселке Нахабино. Она рассказала о том, что неизвестный похитил у нее из сумки кошелек с денежными средствами. Сумма ущерба составила более 42 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Нахабинского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 21-летний уроженец Нижегородской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.