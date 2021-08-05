РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска принимают участие в приемке школ к новому учебному году, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В течение летнего периода сотрудники Госавтоинспекции округа совместно с представителями Управления образования и иных ведомств принимают участие в выездных комиссиях по подготовке образовательных организаций к новому учебному году.

Автоинспекторы проводят обследования состояния улично-дорожной сети, безопасных маршрутов передвижения юных участников дорожного движения, участвуют в родительских собраниях и педагогических советах. Отдельно сотрудники Госавтоинспекции проверяют школьные автобусы и транспорт, который задействован для организованных перевозок групп детей.

Во время приемки готовности школ и детских садов полицейские обращают внимание на организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и деятельность отрядов ЮИД. Кроме того, стражи правопорядка контролируют работу по нанесению разметки и установку дорожных знаков на транспортных площадках и специализированных автогородках.