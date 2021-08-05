РИАМО - 5 авг. Для того, чтобы не навредить здоровью можно есть каждый день 200-300 гр арбуза или дыни, сообщила РИАМО врач-диетолог Наталья Герасимова.

«Бахчевые следует употреблять в количестве не более 200-300 гр в сутки. Есть их следует в дневное время суток, так как известно, что они имеют мочегонный эффект. Также считается, что арбузы и дыни следует, есть как десерт в комбинации с основными блюдами», — рассказал Герасимова.

Врач добавила, что дыня более богата своим составом и в ней содержится больше клетчатки, чем в арбузе. Для тех, кто следит за своим весом, принципиальной разницы в бахчевых культурах нет.

«На бахчевые культуры может быть индивидуальная непереносимость и аллергические реакции. Однако все индивидуально и каждый случай следует рассматривать отдельно. Людям, страдающим сахарным диабетом следует помнить, что дыня – сладкая и нужно умерить ее потребление», — уточнила Герасимова.

Сезон бахчевых развалов стартовал в Москве и Подмосковье. Эксперты предупреждают, что покупать арбузы и дыни можно только в торговых точках, у которых есть все необходимые для этого документы.

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