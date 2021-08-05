РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. Предприятие городского округа Люберцы обязали устранить нарушения по уровню шума и исключить задымленность во время технологического процесса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники администрации совместно с депутатом местного совета, а также жителями городского округа провели проверку предприятия, расположенного в промышленной зоне.

По итогам проверки предприятие обязали провести мероприятия по устранению выявленных нарушений: улучшить технологический процесс производства, который позволит снизить уровень шума, а также исключить задымленность. Кроме этого, на предприятии утилизируют остатки бывшего бетонного завода и благоустроят территорию.

Все мероприятия проведут до декабря 2021 года.