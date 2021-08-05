РИАМО - 5 авг. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг проверил ход реконструкции одного из любимых культурных мест ореховозуевцев - «Зимний театр». Работы планируют закончить до конца года, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Работы ведут по просьбам жителей. Во время посещения объекта Андрей Воробьев также пообщался с артистами.

«Это легендарный театр, ему уже более 100 лет. В свое время выпускник театра Виктор Иванович Сухоруков обратил внимание на состояние здания, пригласил меня. И вот сегодня все это представлено в достойном виде - сцена работает, театр работает. Для города это очень важно», - подчеркнул глава Московской области.

«Зимний» театр - объект культурного наследия. Здание построено по заказу знаменитого предпринимателя и мецената Саввы Морозова в 1912 году. Оно выполнено в стиле модерн из красного кирпича. Места для публики разделяются на 2 яруса, зрительный зал на 823 места окружают 6 фойе.

В центре - люстра из 30 плафонов, почти как в МХАТе. Сцена - также на подобии мхатовской: оркестровая яма, «колосники» со штангетами, несколько рядов софитов, механизмы для звуковых эффектов. На ней начинал свою карьеру народный артист РФ, почетный гражданин Орехово-Зуева Виктор Сухоруков.

«Я пришел в театр в 12 лет, отсюда уходил в жизнь. «Зимний» театр для меня - это слезы радости. Сегодня я приехал сюда и ахнул! Таких преобразований, таких изменений я никогда не видел в своей жизни. То, что здесь произошло, для меня было несбыточной мечтой, чудом. Хочу сказать огромное спасибо губернатору», - сказал Виктор Сухоруков.

Реставрация ведется поэтапно. С 2017 года уже успели восстановить кровлю, фасад, зрительный зал, внутренние помещения, центральное фойе, зону гардероба, лестничные марши, малую сцену, входную группу.

Воссозданы карнизы, заменены двери. В этом году будут отремонтированы гримерные, административные помещения, фойе 2-го этажа.

В течение реконструкции работа «Зимнего» театра не останавливается ни на минуту. Здесь продолжаются занятия в кружках, репетиции Народно-драматического театра, Народного театра юного зрителя, а также многочисленные мероприятия. Сейчас работает 13 творческих коллективов, занимается 745 человек. Кроме того, здесь располагается библиотека им. Морозова.