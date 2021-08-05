РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Волонтеры подмосковного Красногорска получили новое место для проведения мероприятий и работы над проектами, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Резиденция «АртНахабино» станет местом встречи красногорских волонтеров. В четверг начальник управления культуры, туризма и молодежной политики Вадим Елизаров встретился с волонтерским активом Красногорска.

После экскурсии по резиденции участники встречи обсудили роль волонтеров в современном мире, развитие добровольчества в городском округе и возможное создание нового молодежного центра.

По итогам мероприятия было решено, что арт-резиденция станет базой для добровольцев, где они смогут работать над проектами и проводить мероприятия.