РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 авг. В рамках плановых мероприятий Мытищинского отделения Московского областного «Боевого братства» по патриотическому воспитанию молодежи начались мероприятия, посвященные 80-летию битвы за Москву, сообщается на сайте администрации горокруга.

Для юнармейцев Мытищ была организована пешая экскурсия по местам, где проходила линия обороны Москвы. Ребятам рассказали, где во время Великой Отечественной войны проходила линия обороны по территории Мытищ, где и зачем были установлены железобетонные огневые точки, каков был порядок несения дежурств в данных оборонительных сооружениях.

По окончании экскурсии ребята приняли решение о присоединении к ветеранам Мытищинского отделения «Боевого братства» по уходу за одной из точек, которую удалось сохранить на территории Мытищ.