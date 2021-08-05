РИАМО - 5 авг. На сегодняшний день в столице по программе реновации переехали в новое жилье или находятся на завершающей стадии переселения порядка 45 тыс. горожан, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Огромный наш мега-проект - это реновация жилого фонда. Более 300 объектов находится в стройке, 100 уже (домов - ред.) мы переселили. Примерно 45 тыс. человек уже переехали в новые дома, или уже находятся в финальной стадии переезда», - рассказал Бочкарев в интервью телеканалу «Москва 24».

Бочкарев также добавил, что в городе продолжают строить школы, дороги, больницы и станции метро. Всего в работе находится более 1,2 тыс. площадок.

Программа реновации жилья в Москве предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5175 домов. Уже утвержден адресный список из 513 стартовых площадок с потенциалом строительства более 7 млн кв. метров недвижимости.