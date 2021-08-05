РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Порядка 20 объектов водоснабжения – водозаборных узлов, канализационно-насосных станций и других могут передать в муниципальную собственность в подмосковном Красногорске, сообщил генеральный директор АО «Водоканал» Петр Шейкин.

Глава городского округа Красногорск Алексей Спасский посетил «Водоканал» с рабочим визитом в четверг. В мероприятии приняла участие замглавы по ЖКХ Елена Лобачева.

«Любопытно было посмотреть, как живет «Водоканал». Увиденное порадовало – начиная от административного помещения, где идет прием граждан, заключение договоров», - сказал Спассикий.

Он осмотрел самый крупных в округе водозаборный узел на 10 скважин и станцию обезжелезивания.

«Мощнейшая, я такую первый раз за всю свою работу вижу», - отметил Спасский.

Он добавил, что в ходе визита обсудил с руководством предприятия проблемные вопросы, в том числе долги перед ресурсоснабжающей организацией со стороны УК и населения.

«Мы обязательно поможем, это наша прямая обязанность», - заверил Спасский.

Шейкин сообщил, что в ведении предприятия 150 объектов, включая 42 водозаборных узла, 54 канализационно-насосные станции, 12 ливневых очистных сооружений и станцию третьего подъема. Протяженность канализационных сетей – 472 км, водопроводных – 486 км.

По словам Шейкина, наиболее проблемные объекты расположены на территории бывших сельских поселений Отрадненское и Ильинское. Многие из них были построены частным образом и остаются в частных руках. Постепенно они выходят из строя, так как нет специалистов, чтобы их обслуживать. ВЗУ и КНС требуют модернизации. Сейчас решается вопрос о передаче их в муниципальную собственность.

«Мы понимаем, что необходимо их реанимировать, привести в порядок. В перспективе в ведение «Водоканала» необходимо принять около 20 объектов – без учета сетей», - отметил Шейкин.

Еще один проблемный объект – водозаборный узел, принадлежащий РЖД, в поселке Нахабино. Сети находятся в аварийном состоянии. В настоящий момент водоснабжение жителей от него осуществляется по временной схеме.

Уже достигнута договоренность о передаче ВЗУ и сетей в муниципалитет.

«Еще около недели будем инвентаризировать. Там, конечно, разруха полная, практически каждый день происходят отключения воды, и жители справедливо жалуются», - сказал Спасский.