Возгорание произошло на цокольном этаже в здании Киевского вокзала в Москве вечером в четверг.
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Возгорание произошло на цокольном этаже в здании Киевского вокзала в Москве вечером в четверг.
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