РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. В Подольске 11 домохозяйств подключили к газу по президентской программе «Социальная газификация», сообщил глава Подольска Николай Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Вопросы реализации президентской программы социальной газификации в Подмосковье рассмотрели в Подольске на еженедельном заседании регионального штаба. Его провел вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«На сегодня 11 адресов уже подключили. Продолжаются проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы в 10 населенных пунктах городского округа Подольск», - написал Пестов.

В Подольске 73 населенных пункта подлежат догазификации. В текущем году работы планируют завершить в 13 населенных пунктах, в 2022 году – в 60. Всего программа догазификации охватит более 900 домовладений подольчан.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ приступить к реализации бесплатной подводки газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где действует магистральный газопровод.

По президентской программе социальной газификации в Подмосковье к концу 2022 года возможность провести газ в свой дом получат около 300 тысяч человек в более чем 2800 населенных пунктах. За подведение газа до границы участка жители платить не будут.