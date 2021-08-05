РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проконсультировал жителей одного из домов Подольска о том, как сменить управляющую компанию.

Максимович совместно с депутатом округа Денисом Бесогоновым провел встречу с жителями дома 5 на Архивном проезде. Участники обсудили вопрос благоустройства придомовой территории, в частности – детской игровой площадки.

«В ходе диалога подольчане озвучили просьбу о смене управляющей компании, так как, по их мнению, организация недобросовестно справляется с поставленными задачами. Граждане на протяжении долгого времени просят ликвидировать мусоропроводы в подъездах и увеличить количество мусорных контейнеров, однако безрезультатно. Пояснил землякам, что жители сами в праве выбрать УК, поэтому сейчас необходимо составить протокол, на основании которого организация будет заменена», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».